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एशियन गेम्स में भारत के लिए ऐतिहासिक कांस्य पदक जीतने वाली सुचिका तरियाल का गुरुग्राम में सम्मान

विकास कुमार

Updated Fri, 25 Sep 2026 10:54 PM IST Updated Fri, 25 Sep 2026 10:54 PM IST







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जापान के आइची-नागोया में आयोजित 20वें एशियन गेम्स-2026 में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स (एमएमए) की महिला 60 किलोग्राम स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर भारत के लिए इस खेल में पहला एशियन गेम्स पदक हासिल करने वाली गुरुग्राम खेल विभाग की जूनियर प्रशिक्षक सुचिका तरियाल का स्थानीय नेहरू स्टेडियम में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। ... और पढ़ें

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