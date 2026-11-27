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गुरुग्राम में हीरो होंडा चौक से उमंग भारद्वाज चौक तक प्रस्तावित सिक्स लेन एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकार ने 455.22 करोड़ रुपये की इस परियोजना को मंजूरी दे दी है। अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) के डिपॉजिट वर्क के रूप में इसका निर्माण करेगा। एनएच-352डब्ल्यू पर बनने वाला यह कॉरिडोर 2.24 किलोमीटर लंबा होगा। जीएमडीए के सीईओ दुष्यंत कुमार बेहरा ने पदभार संभालने के बाद इस परियोजना की समीक्षा की थी। दिल्ली-जयपुर हाईवे पर स्थित हीरो होंडा चौक से द्वारका एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाली सड़क का यह हिस्सा यातायात के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। इस मार्ग पर बसई गांव और रेलवे लाइन के ऊपर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण पहले ही हो चुका है। वहीं, उमंग भारद्वाज चौक पर फ्लाईओवर भी बनाया जाना प्रस्तावित है। हीरो होंडा चौक से उमंग भारद्वाज चौक होते हुए बसई तक प्रस्तावित ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो कॉरिडोर इसी मार्ग से गुजर रहा है। एलिवेटेड कॉरिडोर पर वाहनों का संचालन होगा, जबकि इसके साथ मेट्रो दौड़ेगी।

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