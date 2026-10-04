{"_id":"6ac2821c2595a574630a0e2e","slug":"video-sanjay-vyas-has-become-the-head-of-the-ancient-hanuman-temple-gaushala-2026-10-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"प्राचीन हनुमान मंदिर गऊशाला के संजय व्यास प्रधान बने","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पटौदी। पटौदी खंड के गांव भोड़ाकलां स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर परिसर में गांव के लोगों की ठाकुर गुरदयाल चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक में गोशाला कमेटी पुनर्गठन किया गया। इस मौके पर बैठक में प्राचीन हनुमान मंदिर गऊशाला भोड़ाकलां का सर्वसम्मति से संजय व्यास को प्रधान चुना गया।

... और पढ़ें