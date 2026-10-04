{"_id":"6ac2820eb5ee62984c04a713","slug":"video-residents-of-gurugram-sector-1-troubled-by-damaged-roads-no-patchwork-done-after-the-rains-2026-10-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम सेक्टर-1 में टूटी सड़कों से लोग परेशान, बारिश के बाद नहीं हुआ पैचवर्क","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गुरुग्राम। मानेसर के सेक्टर-1 में टूटी सड़कों के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश के बाद सड़कों की स्थिति और खराब हो गई है। कई जगह गड्ढे होने से वाहन चालकों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। लोगों के अनुसार बारिश के बाद सड़कों पर पैचवर्क नहीं कराया गया। इससे सड़क की टूटी सतह से दिनभर धूल उड़ती रहती है। आसपास रहने वाले लोगों और राहगीरों को धूल के कारण परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों ने संबंधित विभाग से जल्द सड़क की मरम्मत और पैचवर्क कराने की मांग की है।

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