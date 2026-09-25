{"_id":"6ab6ae13777fe3c98d02fc9a","slug":"video-preparations-underway-to-operationalize-the-gurugram-sector-72-boosting-station-2026-09-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम सेक्टर 72 बूस्टिंग स्टेशन को शुरू करने की तैयारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गुरुग्राम के कई सेक्टरों में 30 सितंबर से दो अक्तूबर तक 48 घंटे पानी की आपूर्ति बाधित रहेगी। सेक्टर-71 पर 1500 एमएम एमएस पाइपलाइन को जोड़ने के कार्य के चलते जीएमडीए ने बूस्टिंग स्टेशन सेक्टर-51 से होने वाली मास्टर जल आपूर्ति का आंशिक शटडाउन लेने का निर्णय लिया है। यह काम सेक्टर-58 से 80 तक मास्टर जल आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। इसके तहत इन क्षेत्रों को बूस्टिंग स्टेशन सेक्टर-72 से जोड़ा जाएगा। अभी इन क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति बूस्टिंग स्टेशन सेक्टर-51 से होती है।

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