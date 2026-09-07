{"_id":"6a9e970bd2678668c707b274","slug":"video-plan-to-develop-tau-devi-lal-sports-complex-in-gurugram-stalled-2026-09-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम: ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को विकसित करने की योजना फाइलों में अटकी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
गुरुग्राम: ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को विकसित करने की योजना फाइलों में अटकी
गुरुग्राम में ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स परिसर में बने क्रिकेट ग्राउंड के चौधरी सुरेंद्र सिंह क्रिकेट पवेलियन का छज्जा रविवार को गिर गया था। हालांकि यहां पर अंतरराष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट मैच कराने और खिलाड़ियों को आधुनिक खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना एक साल बाद भी धरातल पर नहीं उतर सकी है। ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में क्रिकेट, फुटबॉल समेत अन्य खेल सुविधाओं के विस्तार के लिए करीब 634 करोड़ रुपये की योजना को गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) के बोर्ड से करीब एक साल पहले मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन अब तक काम शुरू नहीं हुआ है।
राष्ट्रीय राजमार्ग-48 पर राजीव चौक के पास करीब 45 एकड़ में ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। अभी इसमें क्रिकेट, फुटबाॅल और एथलेटिक्स के खिलाड़ियों के लिए सुविधा उपलब्ध है। हालांकि खेल परिसर को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं से लैस करने के लिए यहां क्रिकेट और फुटबॉल स्टेडियम के साथ कई अन्य खेल सुविधाएं विकसित करने की योजना तैयार की गई थी। योजना के तहत करीब 8.5 एकड़ में अंतरराष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम विकसित किया जाना है। इसमें करीब 35 हजार दर्शकों के बैठने की क्षमता होगी। क्रिकेट स्टेडियम पर करीब 300 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।