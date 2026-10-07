{"_id":"6ac652835c42f8cf1501d287","slug":"video-motorists-grappling-with-daily-traffic-jams-on-delhi-jaipur-highway-2026-10-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम: पांच मिनट का सफर 50 मिनट में, बिलासपुर फ्लाईओवर कब होगा तैयार?","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

दिल्ली-जयपुर हाईवे पर बिलासपुर फ्लाईओवर का निर्माण पूरा नहीं होने से वाहन चालकों की परेशानी बढ़ती जा रही है। सामान्य दिनों में महज पांच मिनट में तय होने वाला सफर जाम के कारण 40 से 50 मिनट तक खिंच रहा है। सुबह और शाम पीक आवर में स्थिति और खराब हो जाती है। हाईवे से दिल्ली और जयपुर की ओर आने-जाने वाले हजारों वाहन चालकों को रोजाना जाम में फंसना पड़ रहा है। बिलासपुर क्षेत्र में फ्लाईओवर का काम लंबे समय से चल रहा है। निर्माण कार्य के चलते हाईवे पर वाहनों की रफ्तार प्रभावित होती है। कई जगह लेन सीमित होने और वाहनों का दबाव बढ़ने से जाम की स्थिति बन जाती है। खासकर कार्यालय समय और शाम को वाहनों की लंबी कतार लग जाती है।

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