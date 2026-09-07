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दिल्ली इमारत हादसा: गुरुग्राम में हरिराम बंसल के घर पर लगा मिला ताला, नहीं मिला कोई शख्स; देखें रिपोर्ट

अनुज कुमार

Updated Mon, 07 Sep 2026 01:28 PM IST Updated Mon, 07 Sep 2026 01:28 PM IST







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सत्य निकेतन में गिरी पीजी इमारत के मालिक हरिराम बंसल का गुरुग्राम के सेक्टर-23 स्थित मकान बंद पाया गया। मकान पर ताला लगा था और आवाज लगाने पर भी अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। ... और पढ़ें

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