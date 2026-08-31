{"_id":"6a958943881818c08c05cec6","slug":"video-issue-of-illegal-encroachment-on-government-school-land-in-gurugram-has-reached-chief-minister-2026-08-31","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम: सरकारी स्कूल की जमीन पर अवैध कब्जे का मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गुरुग्राम के फर्रुखनगर तहसील के अलीमुद्दीनपुर गांव में राजकीय माध्यमिक विद्यालय की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का मामला मुख्यमंत्री तक पहुंच गया है। गांव के पूर्व फौजी ब्रह्म प्रकाश ने आरोप लगाया है कि अधिकारियों की मिलीभगत से स्कूल के खेल मैदान पर कब्जा बरकरार है। छात्रों को वर्षों से उनके खेल मैदान से वंचित रखा गया है। मुख्यमंत्री कष्ट निवारण समिति की बैठक में शिकायत कर्ता ने बताया कि वह एक साल से अधिक समय से कार्रवाई के लिए प्रशासन के चक्कर लगा रहा है। सरपंच व सचिव पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं।

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