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स्टेडियम की दीवारों पर उकेरी जा रही खेलों की तस्वीरें, रंगों से निखरेगा शहर
स्टेडियम की दीवारों पर उकेरी जा रही खेलों की तस्वीरें, रंगों से निखरेगा शहर
ताऊ देवी लाल स्टेडियम के पास दीवारों पर बनाई जा रही स्पोर्ट्स थीम आधारित पेंटिंग
गुरुग्राम। शहर के सौंदर्यीकरण को नया रूप देने के लिए गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) की ओर से मेडिसिटी रोड पर विशेष पहल की जा रही है। ताऊ देवी लाल स्टेडियम के पास सड़क किनारे की दीवारों को खेलों पर आधारित आकर्षक चित्रों से सजाया जा रहा है। इन रंगीन पेंटिंग के माध्यम से शहर के शहरी परिवेश को सुंदर बनाने के साथ खेल भावना को भी प्रदर्शित किया जा रहा है।
दीवारों पर बनाई जा रही पेंटिंग में खेलों से जुड़े विभिन्न दृश्य और थीम शामिल की जा रही हैं। इससे सड़क से गुजरने वाले लोगों को आकर्षक कलाकृतियां देखने को मिलेंगी। जीएमडीए का उद्देश्य शहर के सार्वजनिक स्थानों को सुंदर और रचनात्मक स्वरूप देना है। ताऊ देवी लाल स्टेडियम के नजदीक होने के कारण इस सड़क पर खेल आधारित चित्रकारी को विशेष महत्व दिया जा रहा है। शहर के अंडरपास और फ्लाई ओवर पर भी इसी प्रकार से अगल-अलग प्रकार की पेंटिंग कराई जा रही है।
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