मुख्यमंत्री नायब सैनी सिंगापुर पहुंचे, 4-6 अक्तूबर तक कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा

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हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी 4 अक्तूबर को सिंगापुर पहुंच गए हैं। वे 6 अक्तूबर तक सिंगापुर इंडिया नेटवर्क फॉर ग्रोथ (SING) फोरम के तहत विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इस दौरे का उद्देश्य सिंगापुर के आधुनिक बुनियादी ढांचे और तकनीक का अध्ययन करना है। मुख्यमंत्री की इस यात्रा रा सबसे अधिक लाभ गुरुग्राम को मिलेगा। इस दौरान उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह साथ में है। गुरुग्राम में सबसे अधिक निवेश की संभावाना है।

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