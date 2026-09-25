{"_id":"6ab6ae19a129b9ba8e0419fc","slug":"video-gurugram-municipal-corporations-water-spraying-drive-for-pollution-control-begins-2026-09-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"प्रदूषण नियंत्रण के लिए गुरुग्राम नगर निगम का पानी छिड़काव अभियान शुरू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बढ़ते वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए नगर निगम ने पानी का छिड़काव अभियान शुरू किया है। यह पहल शहर में वायु गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से की गई है। निगम की गाड़ियां निर्माणाधीन सड़कों पर पानी का छिड़काव कर रही हैं। इसके साथ ही धूल उड़ने वाले अन्य स्थानों को भी लक्षित किया जा रहा है। प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। अधिकारियों के अनुसार, यह अभियान नियमित रूप से जारी रहेगा। इसका लक्ष्य धूल कणों को कम कर हवा को स्वच्छ बनाना है। नागरिकों को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए निगम प्रतिबद्ध है।

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