{"_id":"6ac281fc64d7a7a395007604","slug":"video-government-sports-grounds-in-gurugram-in-a-dilapidated-state-due-to-lack-of-facilities-2026-10-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"सुविधाओं के अभाव में गुरुग्राम में सरकारी खेल मैदानों की हालत बदहाल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मिलेनियम सिटी में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकारी स्तर पर स्टेडियम और खेल मैदान तो मौजूद हैं, लेकिन इन मैदानों पर खिलाड़ियों को नियमित अभ्यास के लिए जरूरी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। जिले के प्रमुख खेल केंद्र नेहरू स्टेडियम और ताऊ देवी लाल स्टेडियम में खिलाड़ी रोजाना अभ्यास करने पहुंचते हैं, लेकिन कई जगह मैदान के साथ मूलभूत सुविधाओं का अभाव उनकी परेशानी बढ़ा रहा है। कहीं रोशनी की समस्या है तो कहीं शौचालय, पेयजल, बैठने और सुरक्षा जैसी सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं।

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