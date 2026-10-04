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ग्लोबल सिटी में आएगा उजाला, 33 केवी फीडर से होगी बिजली आपूर्ति

विकास कुमार

Updated Sun, 04 Oct 2026 10:12 PM IST Updated Sun, 04 Oct 2026 10:12 PM IST







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गुरुग्राम। प्रदेश सरकार ग्लोबल सिटी परियोजना को सिरे चढ़ाने के लिए यहां जरूरी आधारभूत सुविधाएं विकसित करने में जुटी है। इसी कड़ी में बिजली आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने के लिए दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएनएल) की ओर से 33 केवी फीडर विकसित किया जाएगा। ... और पढ़ें

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