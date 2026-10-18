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गुरुग्राम में बुजुर्गों ने श्रद्धा और भक्ति के साथ किया धुनुची नृत्य

Sun, 18 Oct 2026 05:21 PM IST
Digvijay Singh
Digvijay Singh Digvijay Singh
Updated Sun, 18 Oct 2026 05:21 PM IST
elderly performed Dhunuchi dance with reverence and devotion in Gurugram
गुरुग्राम में डीएलएफ फेज वन के एफ ब्लॉक कम्यूनिटी सेंटर डीएलएफ सिटी दुर्गा पूजा कमेटी की ओर से आयोजित 35 वीं दुर्गा पूजा श्रद्धा और भक्ति के माहौल में मनाई जा रही है। शनिवार की रात आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पूजा से जुड़े सीनियर सिटिजन ने पंडाल में धुनुची नृत्य बहुत जोशो खरोश के साथ किया। पारंपरिक बंगाली पोशाक पहले बुजुर्ग महिलाओं ने हाथ में धुनुची लेकर खूब मस्त होकर ढाक की थाप दुर्गा पूजा पंडाल में किया जाने वाला यह पारंपरिक नृत्य कर दर्शकों की तालियां बटोरी।
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