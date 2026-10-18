गुरुग्राम में बुजुर्गों ने श्रद्धा और भक्ति के साथ किया धुनुची नृत्य

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गुरुग्राम में डीएलएफ फेज वन के एफ ब्लॉक कम्यूनिटी सेंटर डीएलएफ सिटी दुर्गा पूजा कमेटी की ओर से आयोजित 35 वीं दुर्गा पूजा श्रद्धा और भक्ति के माहौल में मनाई जा रही है। शनिवार की रात आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पूजा से जुड़े सीनियर सिटिजन ने पंडाल में धुनुची नृत्य बहुत जोशो खरोश के साथ किया। पारंपरिक बंगाली पोशाक पहले बुजुर्ग महिलाओं ने हाथ में धुनुची लेकर खूब मस्त होकर ढाक की थाप दुर्गा पूजा पंडाल में किया जाने वाला यह पारंपरिक नृत्य कर दर्शकों की तालियां बटोरी।

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