{"_id":"6ad63b25a825e296310b1139","slug":"video-dron-inter-school-cricket-cup-in-gurugram-2026-10-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम: द्रोण इंटर स्कूल क्रिकेट कप, एमटी 46 ने राइजिंग पब्लिक स्कूल को 129 रन से हराया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
गुरुग्राम: द्रोण इंटर स्कूल क्रिकेट कप, एमटी 46 ने राइजिंग पब्लिक स्कूल को 129 रन से हराया
महेश क्रिकेट अकादमी के मैदान पर खेले जा रहे 10वें द्रोण अंतर स्कूल क्रिकेट कप (सुपर नॉकआउट) में एमटी 46 ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रोजलैंड पब्लिक स्कूल को 129 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए एमिटी 46 ने 20 ओवर में नौ विकेट पर 220 रन बनाए। इसके जवाब में राइजिंग पब्लिक स्कूल की टीम 17.3 ओवर में 91 रन पर सिमट गई।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।