गुरुग्राम: द्रोण इंटर स्कूल क्रिकेट कप, एमटी 46 ने राइजिंग पब्लिक स्कूल को 129 रन से हराया

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महेश क्रिकेट अकादमी के मैदान पर खेले जा रहे 10वें द्रोण अंतर स्कूल क्रिकेट कप (सुपर नॉकआउट) में एमटी 46 ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रोजलैंड पब्लिक स्कूल को 129 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए एमिटी 46 ने 20 ओवर में नौ विकेट पर 220 रन बनाए। इसके जवाब में राइजिंग पब्लिक स्कूल की टीम 17.3 ओवर में 91 रन पर सिमट गई।

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