दिवाली से पहले साफ नजर आएगा शहर, नगर निगम की बैठक में सफाई पर अहम फैसले

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गुरुग्राम में नगर निगम गुरुग्राम सदन की सामान्य बैठक वीरवार को मेयर राजरानी मल्होत्रा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में वार्ड-27 के पार्षद आशीष गुप्ता को निर्विरोध वित्त एवं संविदा समिति (एफएंडसीसी) का सदस्य चुना गया। दिवाली से पहले शहर को साफ सुथरा करने पर चर्चा हुई। सदन ने शहर की सफाई व्यवस्था, सार्वजनिक भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने और सीवरेज को मजबूत करने जैसे कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पारित किया।

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