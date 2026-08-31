{"_id":"6a958968c7a6ddc5d0050fb1","slug":"video-cab-driver-assaulted-on-sohna-highway-in-gurugram-2026-08-31","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम: सोहना हाईवे पर पर कैब चालक के साथ मारपीट, युवक और बुजुर्ग ने चालक को जड़े थप्पड़","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गुरुग्राम में ताऊ देवीलाल स्टेडियम के सामने गुरुग्राम-सोहना हाईवे पर बने अंडरपास के पास युवक व बुजुर्ग द्वारा कैंब चालक के साथ मारपीट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस झगड़े के कारण हाईवे पर वाहनों का जाम लग गया। अंडरपास के पास हो रहे झगड़े को देखकर सामान्य कपड़ों में एक युवक पुलिस की टोपी पहनकर अपनी कार से उतरा और माैके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को शांत कराया। वीडियो किस दिन व किस समय की है, इसके बारे में पुष्टि नहीं हो सकी है।

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