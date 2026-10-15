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Hindi News ›   Video ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Rainwater accumulation on Jalalpur Road in Ghaziabad causes inconvenience

गाजियाबाद में बारिश का पानी जलालपुर मार्ग पर भरने से परेशानी

Thu, 15 Oct 2026 06:35 PM IST
Digvijay Singh
Digvijay Singh Digvijay Singh
Updated Thu, 15 Oct 2026 06:35 PM IST
Rainwater accumulation on Jalalpur Road in Ghaziabad causes inconvenience
गाजियाबाद में जलालपुर मार्ग पर भरा बारिश का पानी, पानी की निकासी न होने के कारण नाले का पानी भी सड़क पर आया।
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