{"_id":"6af8427f46d82a558c0af2ab","slug":"video-preparations-beautification-and-security-arrangements-for-grand-chhath-festival-at-hindon-chhath-ghat-in-ghaziabad-2026-11-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"गाजियाबाद के हिंडन छठ घाट पर छठ महापर्व की तैयारियां, सौंदर्यकरण और सुरक्षा व्यवस्था","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

लोक आस्था के महापर्व छठ के अवसर पर हिंडन छठ घाट पर तैयारियां जोरों पर हैं। छठ मईया की बेदी का सौंदर्यकरण किया जा रहा है, जिसमें युवा और नगर निगम के कर्मचारी कट आउट लगा रहे हैं। इसके साथ ही, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। नगर निगम द्वारा हिंडन छठ घाट पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था पर पैनी नजर रखने के लिए जीटी रोड से हिंडन बैराज तक सीसीटीवी कैमरे लगाने का कार्य भी किया जा रहा है। इन तैयारियों से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि श्रद्धालु सुरक्षित माहौल में पर्व मना सकें। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रशासन छठ महापर्व के मद्देनजर पूरी तरह से सक्रिय है। अधिकारियों द्वारा छठ घाटों का निरीक्षण किया जा रहा है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस बल की तैनाती, गोताखोरों और बोट की उपलब्धता जैसे कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके।

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