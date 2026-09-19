गाजियाबाद: मुरादनगर में गर्भवती महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

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नेकपुर गांव में शनिवार को गर्भवती महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। नेकपुर निवासी साइना (30) पत्नी अब्दुल वहाब की शनिवार को अचानक तबीयत खराब हो गई थी। परिजन उसे उपचार के लिए सीएचसी लेकर पहुंचे थे। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

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