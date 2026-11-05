पदयात्रा अंतिम पड़ाव पर: हाथ में ध्वज थामे आगे बढ़े मुख्यमंत्री योगी, झलक पाने को उमड़ा जनसैलाब

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भव्य पदयात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई है। हाथ में राष्ट्रीय ध्वज थामे आगे बढ़ रहे मुख्यमंत्री को देखने के लिए सड़क के दोनों ओर समर्थकों और आम जनता का भारी हुजूम उमड़ पड़ा। पदयात्रा के पूरे मार्ग में भारी उत्साह का माहौल देखा गया, जहां मुख्यमंत्री ने हाथ हिलाकर जनसमूह का अभिवादन स्वीकार किया।



कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आए। पदयात्रा मार्ग पर कड़े सुरक्षा घेरे के साथ-साथ जगह-जगह मजबूत बैरिकेडिंग की गई थी। इसके बावजूद बैरिकेड्स के भीतर मुख्यमंत्री की एक झलक पाने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुटी रही। छतों और रास्तों पर खड़े नागरिकों ने पुष्प वर्षा और नारेबाजी के साथ मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया।



कड़ी सुरक्षा के बीच अनुशासित ढंग से आगे बढ़ते हुए पदयात्रा अब पूर्णता की ओर है। पदयात्रा समापन के उपरांत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला सीधे हिंडन के लिए रवाना होगा। मुख्यमंत्री के हिंडन आगमन को लेकर प्रशासनिक स्तर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं और संबंधित मार्ग पर अलर्ट जारी कर दिया गया है।