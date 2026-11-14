{"_id":"6af835268923a2538b06ec81","slug":"video-firing-on-haji-salmans-family-after-entering-the-hospital-2026-11-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"अस्पताल में घुसकर हाजी सलमान के परिवार पर फायरिंग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

लोनी कोतवाली क्षेत्र में दिल्ली-सहारनपुर मार्ग स्थित शिवेन अस्पताल में शुक्रवार देर रात हथियारबंद हमलावरों ने इन्फ्लुएंसर हाजी सलमान के परिवार पर हमला कर दिया। आरोप है कि चार बदमाशों ने अस्पताल में घुसकर तोड़फोड़ की। आरोप है कि कई राउंड फायरिंग की। हमले के दौरान परिवार के लोगों ने टॉयलेट में छिपकर अपनी जान बचाई। मामले की शिकायत पुलिस से की गई है।

... और पढ़ें