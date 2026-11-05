{"_id":"6aec3b50baed7b6f8f05753b","slug":"video-cm-yogi-attacks-opposition-in-ghaziabad-chants-of-bharat-mata-ki-jai-are-raised-2026-11-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"गाजियाबाद में सीएम योगी का विपक्ष पर हमला, लगे भारत माता की जय के नारे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गाजियाबाद में भाजपा की 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा हो रही है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीएम योगी मंच पर पहुंचे और कांग्रेस समेत विपक्ष पर जमकर हमला बोला। मंच पर सीएम योगी के भाषण शुरू होते ही लोगों ने भगवान राम, हनुमान, कृष्ण और महादेव के जयकारे लगाए। इसे पहले गाजियाबाद सांसद, यूपी कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा और विधायक मुरादनगर अजीतपाल त्यागी ने मंच से अपनी बात कही।

... और पढ़ें