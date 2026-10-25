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पीईटी परीक्षा देकर रेलवे स्टेशन पर आई परीक्षार्थियों की भारी भीड़, जान जोखिम में डाल सफर करते दिखे यात्री

अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद Published by: Published by: Vijay Singh Pundir Updated Sun, 25 Oct 2026 02:29 PM IST







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गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर रविवार को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा देकर परीक्षार्थियों की भारी भीड़ रेलवे स्टेशन पर पहुंची। इस दौरान अन्य यात्री ट्रेन की खिड़की से घुसते और तो और अपनी जान जोखिम में डाल कर ट्रेन के दरवाजे पर लटक कर यात्रा करते दिखे। ... और पढ़ें

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