{"_id":"6aabdaaf9f0deb97b5053ed8","slug":"video-vinod-died-after-being-struck-by-train-at-railway-station-in-faridabad-2026-09-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"फरीदाबाद: रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आने से विनोद की हुई मौत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फरीदाबाद के डबुआ कॉलोनी के रहने वाले 50 वर्षीय विनोद की रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक विनोद पहले जिंदल कंपनी में काम करता था। और कोरोना काल के समय उसकी नौकरी छूटने से वह मानसिक तनाव में चल रहा था और काफी परेशान रहता था। बीते दिन दोपहर को वह घर से निकाला था और शाम को करीब सात बजे रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई।

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