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Hindi News ›   Video ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Two-year-old child falls from roof hospitals referring him dies due to lack of treatment

रेफर के खेल ने दो साल के बच्चे की ली जान, पिता ने अस्पताल पर लगाए आरोप

Mon, 31 Aug 2026 06:35 PM IST
विकास कुमार
Vikas Kumar विकास कुमार
Updated Mon, 31 Aug 2026 06:35 PM IST
Two-year-old child falls from roof hospitals referring him dies due to lack of treatment
हरियाणा के फरीदाबाद स्थित समयपुर में छत से गिरकर घायल हुए दो साल के मासूम प्रिंस की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने अस्पतालों में समय पर उपचार नहीं मिलने का आरोप लगाया है। हादसे के समय मां घर के अंदर मौजूद चार महीने की बेटी को संभाल रही थी। वहीं पिता मजूदरी करने के लिए गया था। मृतक का एक भाई और एक बहन और भी है। घटना के बाद से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल के रेफर खेल की वजह से उनके बेटे की मौत हुई है।
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