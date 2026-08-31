{"_id":"6a957c04146dfb8cf5046de3","slug":"video-two-year-old-child-falls-from-roof-hospitals-referring-him-dies-due-to-lack-of-treatment-2026-08-31","type":"video","status":"publish","title_hn":"रेफर के खेल ने दो साल के बच्चे की ली जान, पिता ने अस्पताल पर लगाए आरोप","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हरियाणा के फरीदाबाद स्थित समयपुर में छत से गिरकर घायल हुए दो साल के मासूम प्रिंस की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने अस्पतालों में समय पर उपचार नहीं मिलने का आरोप लगाया है। हादसे के समय मां घर के अंदर मौजूद चार महीने की बेटी को संभाल रही थी। वहीं पिता मजूदरी करने के लिए गया था। मृतक का एक भाई और एक बहन और भी है। घटना के बाद से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल के रेफर खेल की वजह से उनके बेटे की मौत हुई है।

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