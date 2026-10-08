{"_id":"6ac75bb393c5f353bf093ae3","slug":"video-two-murder-accused-arrested-after-faridabad-encounter-2026-10-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"फरीदाबाद: मुठभेड़ के बाद हत्या के दो आरोपी गिरफ्तार, एक के पैर में लगी गोली","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

थाना आदर्श नगर क्षेत्र के डीलर चौक पर एचआर मैनेजर साहूपुरा निवासी लक्ष्मण की हत्या के मामले में वांछित दो आरोपियों को फरीदाबाद पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी तरुण उर्फ नवीन निवासी ऊंचा गांव के पैर में गोली लगी है। उसके पास से मौके पर एक देसी पिस्टल बरामद की गई। दूसरे आरोपी जतिन को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

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