फरीदाबाद: मिठाई की दुकान पर मुख्यमंत्री उड़न दस्ते की टीम ने मारा छापा

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फरीदाबाद बड़खल क्षेत्र में मिठाई की दुकान पर मुख्यमंत्री उड़न दस्ते की टीम ने मारा छापा यहां पर बड़ी मात्रा में बीकानेरी मावे की बर्फी बनाई जा रही है जिसको लेकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी व मुख्यमंत्री उड़ान दस्ते ने वहां पर बन रही मिठाई के सैंपल लिए हैं और यहां के दुकानदार से पूछताछ की गई।

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