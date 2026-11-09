{"_id":"6af1ebadb5d8f567f9058e95","slug":"video-rohit-s-funeral-procession-took-place-on-his-22nd-birthday-2026-11-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"22वें जन्मदिन के दिन ही उठी रोहित की अर्थी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में दीपावली की खुशियां एक परिवार के लिए जिंदगी भर का दर्द बन गईं। चावला कॉलोनी निवासी 22 वर्षीय रोहित की दीपावली की देर रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। सोमवार यानी 9 नवंबर को उसका 22वां जन्मदिन था। घर में दीपावली के साथ-साथ बेटे के जन्मदिन की तैयारियां भी चल रही थीं, लेकिन जन्मदिन के दिन ही परिवार को उसकी अर्थी उठानी पड़ी। रोहित की मौत से परिवार में मातम पसरा हुआ है।

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