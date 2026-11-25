{"_id":"6b06c3829a39edbd9c08d709","slug":"youth-murdered-by-crushing-his-head-with-stone-over-money-dispute-main-accused-arrested-from-raipur-dog-squads-gabbar-helped-crack-the-case-janjgir-champa-news-c-1-1-noi1489-4969195-2026-11-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"सीजी: उधारी के पैसों के विवाद में युवक की हत्या, फरार मुख्य आरोपी रायपुर से गिरफ्तार; ‘गब्बर’ ने खोजा था घर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}