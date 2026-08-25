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फरीदाबाद में खाद्य गोदाम का निरीक्षण: गंदगी और अव्यवस्थाओं पर मंत्री राजेश नागर ने लगाई फटकार, स्टॉक की ली जानकारी

Rahul Kumar Tiwari

Updated Tue, 25 Aug 2026 07:47 PM IST Updated Tue, 25 Aug 2026 07:47 PM IST







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फरीदाबाद में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने भैंसरावली रोड स्थित खाद्य विभाग के गोदाम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वेयरहाउस में गंदगी और अव्यवस्थाओं पर कर्मचारियों को फटकार लगाई और स्टॉक में रखे अनाज की जानकारी ली। ... और पढ़ें

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