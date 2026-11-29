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ग्राम सोतई में सड़क निर्माण की गुणवत्ता की जांच, निर्धारित मानकों पर उठे सवाल

Digvijay Singh

Updated Sun, 29 Nov 2026 07:20 PM IST Updated Sun, 29 Nov 2026 07:20 PM IST







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फरीदाबाद में पृथला विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 44 स्थित ग्राम सोतई में सड़क निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठे हैं। सड़क निर्माण में इस्तेमाल की जा रही सामग्री का मौके पर परीक्षण कराया गया। इस दौरान संत लाल रावत सोतई, विशेष सचिव मनोज कुमार भाटी और पीडब्ल्यूडी फरीदाबाद के जेई मौजूद रहे। ... और पढ़ें

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