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तेज बारिश से उमस भरी गर्मी से मिली राहत, बारिश में भीगते नजर आए दोपहिया वाहन चालक

जितेंद्र सिंह

Updated Tue, 25 Aug 2026 07:11 PM IST Updated Tue, 25 Aug 2026 07:11 PM IST







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फरीदाबाद में सुबह से ही उमस भरी गर्मी से लोग थे परेशान लेकिन शाम को हुई तेज बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत और दो पहिया वाहन चालक बारिश का आनंद लेते नजर आए। ... और पढ़ें

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