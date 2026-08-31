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Video: मंगलवार से फरीदाबाद में कुष्ठ रोग पहचान पखवाड़ा, 1500 टीमें करेंगी घर-घर सर्वे

Rahul Kumar Tiwari

Updated Mon, 31 Aug 2026 06:47 PM IST Updated Mon, 31 Aug 2026 06:47 PM IST







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फरीदाबाद में लेप्रोसी (कुष्ठ रोग) के मरीजों की पहचान के लिए मंगलवार से पखवाड़ा शुरू होना है। उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. हरजिंदर ने बताया कि इसके तहत स्वास्थ्य विभाग की 1500 टीम घर-घर जाएंगी। ... और पढ़ें

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