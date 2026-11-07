{"_id":"6aef26d5404b78c8b405e7e1","slug":"video-fire-department-in-faridabad-on-alert-to-tackle-fire-incidents-during-diwali-2026-11-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"फरीदाबाद में दिवाली पर आग से निपटने के लिए दमकल विभाग अलर्ट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फरीदाबाद में दिवाली पर आगजनी की घटनाओं से निपटने के लिए दमकल विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। मुख्य फायर ऑफिसर यादवेंद्र शर्मा ने बताया कि जिले में 24 दमकल गाड़ियां, छह बाइक और 105 कर्मचारी तैनात रहेंगे। संकरी गलियों और बाजारों में बाइक से तुरंत पहुंचकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया जाएगा। सभी कर्मचारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं।

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