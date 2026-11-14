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फरीदाबाद: नए साल से पहले अपंजीकृत अस्पताल और निदान केंद्र हो सकते हैं बंद
नए साल से पहले पंजीकरण न कराने वाले अस्पताल और निदान केंद्र बंद हो सकते हैं। क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट अधिनियम 2018 में लागू हुआ था, जिसके आठ साल बाद भी जिले के 100 से अधिक अस्पतालों में से केवल 30 ने पंजीकरण कराया है। इसी तरह, जिले की 300 निदान प्रयोगशालाओं में से महज 75 ही स्वास्थ्य विभाग में पंजीकृत हैं।
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