{"_id":"6ac38e731d4c68e5dd001aad","slug":"video-faridabad-uncle-stabbed-to-death-in-ballabhgarh-2026-10-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"फरीदाबाद: बल्लभगढ़ में चाचा की चाकू मारकर हत्या, भतीजे की हालत गंभीर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बल्लभगढ सेक्टर-62 चौक पर रविवार रात चाउमीन और बर्गर लेने पहुंचे चाचा-भतीजे पर कुछ युवकों ने चाकुओं से हमला कर दिया। हमले में साहुपुरा गांव निवासी 45 वर्षीय लक्ष्मण की मौत हो गई, जबकि उनका भतीजा महेश गंभीर रूप से घायल हो गया। महेश का निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। वारदात के दौरान लक्ष्मण का दूसरा भतीजा भी वहां मौजूद था। उसने भागकर अपनी जान बचाई। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस हमलावरों की पहचान करने में जुटी है।

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