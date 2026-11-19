{"_id":"6afeb08f7ca5ab15110c14e1","slug":"video-faridabad-traders-in-jawahar-colony-market-2026-11-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"फरीदाबाद: अतिक्रमण, जाम और गंदगी से परेशान जवाहर कॉलोनी बाजार के व्यापारी, खुद बताई अपनी समस्याएं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फरीदाबाद: अतिक्रमण, जाम और गंदगी से परेशान जवाहर कॉलोनी बाजार के व्यापारी, खुद बताई अपनी समस्याएं

अनुज कुमार

Updated Thu, 19 Nov 2026 01:47 PM IST Updated Thu, 19 Nov 2026 01:47 PM IST







Link Copied



फरीदाबाद में अतिक्रमण, जाम और गंदगी से परेशान जवाहर कॉलोनी बाजार के व्यापारियों ने खुद अपनी समस्याएं बताईं।

विज्ञापन