{"_id":"6a8d7160274288646d08bb06","slug":"video-faridabad-shyamveer-body-found-in-a-pit-2026-08-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"फरीदाबाद: गड्ढे में मिला श्यामवीर का शव, परिवार ने लगाया हत्या का आरोप","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फरीदाबाद के मोजाबाद में एक गड्ढे में श्यामवीर का शव मिला था। परिवार वालों ने गांव में रहने वाले एक व्यक्ति पर उसकी हत्या का शक जताया था। बीके नागरिक अस्पताल शवगृह के बाहर गमगीन खड़े मृतक श्यामवीर के परिजन घटनाक्रम की जानकारी देते हुए। श्यामवीर पीछे से हाथरस का रहने वाला था। और उसने अभी कुछ दिन पहले मोजाबाद में मकान लेकर अपने बच्चों के साथ रह रहा था।

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