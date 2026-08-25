Faridabad News: फीस जमा करने के लिए खुला पोर्टल, 27 अगस्त अंतिम तिथि
नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 10:59 PM IST
Updated Tue, 25 Aug 2026 10:59 PM IST
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इस अवधि के दौरान फीस जमा नहीं होने पर रद्द होगा दाखिला
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। जिले के स्नातकोत्तर कक्षाओं में आवेदन कर चुके छात्रों के लिए मंगलवार को पहली मेरिट सूची जारी कर दी गई। इसके बाद छात्रों ने फीस जमा करना शुरू कर दिया है। उनके पास 27 अगस्त तक फीस जमा करने का मौका होगा।
इस अवधि के दौरान अगर कोई छात्र फीस जमा नहीं कर पाता है, तो उसका दाखिला रद्द कर दिया जाएगा। इसके अलावा 28 अगस्त से दूसरे और अंतिम राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इनमें जो सीटें खाली बची हैं, उनके लिए फिजिकल काउंसलिंग होगी। 29 अगस्त को दोबारा से ऑनलाइन दाखिले के लिए पोर्टल खोला जाएगा। इस दौरान जिन्होंने आवेदन नहीं किया है, वह आवेदन कर पाएंगे और जिन छात्रों के फॉर्म में कोई त्रुटि है, वह उसे संशोधित कर पाएंगे। इसके बाद लगातार 12 सितंबर तक फिजिकल काउंसलिंग प्रकिया जारी रहेगी। हालांकि 30 अगस्त से 6 सितंबर तक दाखिला लेने पर छात्रों को देरी के कारण 100 रुपये शुल्क देना होगा। वहीं 6 से 12 सितंबर के दौरान दाखिला लेने पर प्रतिदिन 100 रुपये बढ़ाकर देने होंगे। अगर कोई छात्र 10 सितंबर को दाखिला लेता है, तो उसे 50 रुपये अतिरिक्त शुल्क देना होगा।
बता दें कि पहली मेरिट सूची में जिले के राजकीय पीजी कॉलेज में अलग-अलग छह संकायों में निर्धारित 280 सीटों पर 176 सीट अलॉट की गई थीं। इनमें एमए इकोनॉमिक्स में 40 में से 28, एमए इंग्लिश में 40 में से 33, एमए हिंदी में 40 में से 39, एमकॉम में 60 में से 29, एमएससी मैथ में 40 में से 26, पीजीडीसीए में 60 में से 21 सीट अलॉट हुई हैं। जिलेभर के छह राजकीय व निजी कॉलेजों में पीजी कोर्स में लगभग एक हजार सीट हैं।
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। जिले के स्नातकोत्तर कक्षाओं में आवेदन कर चुके छात्रों के लिए मंगलवार को पहली मेरिट सूची जारी कर दी गई। इसके बाद छात्रों ने फीस जमा करना शुरू कर दिया है। उनके पास 27 अगस्त तक फीस जमा करने का मौका होगा।
इस अवधि के दौरान अगर कोई छात्र फीस जमा नहीं कर पाता है, तो उसका दाखिला रद्द कर दिया जाएगा। इसके अलावा 28 अगस्त से दूसरे और अंतिम राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इनमें जो सीटें खाली बची हैं, उनके लिए फिजिकल काउंसलिंग होगी। 29 अगस्त को दोबारा से ऑनलाइन दाखिले के लिए पोर्टल खोला जाएगा। इस दौरान जिन्होंने आवेदन नहीं किया है, वह आवेदन कर पाएंगे और जिन छात्रों के फॉर्म में कोई त्रुटि है, वह उसे संशोधित कर पाएंगे। इसके बाद लगातार 12 सितंबर तक फिजिकल काउंसलिंग प्रकिया जारी रहेगी। हालांकि 30 अगस्त से 6 सितंबर तक दाखिला लेने पर छात्रों को देरी के कारण 100 रुपये शुल्क देना होगा। वहीं 6 से 12 सितंबर के दौरान दाखिला लेने पर प्रतिदिन 100 रुपये बढ़ाकर देने होंगे। अगर कोई छात्र 10 सितंबर को दाखिला लेता है, तो उसे 50 रुपये अतिरिक्त शुल्क देना होगा।
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बता दें कि पहली मेरिट सूची में जिले के राजकीय पीजी कॉलेज में अलग-अलग छह संकायों में निर्धारित 280 सीटों पर 176 सीट अलॉट की गई थीं। इनमें एमए इकोनॉमिक्स में 40 में से 28, एमए इंग्लिश में 40 में से 33, एमए हिंदी में 40 में से 39, एमकॉम में 60 में से 29, एमएससी मैथ में 40 में से 26, पीजीडीसीए में 60 में से 21 सीट अलॉट हुई हैं। जिलेभर के छह राजकीय व निजी कॉलेजों में पीजी कोर्स में लगभग एक हजार सीट हैं।
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