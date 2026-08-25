Faridabad News: होटल कर्मचारी पर हमले के लिए पिस्तौल मुहैया कराने वाला धरा

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पुलिस के अनुसार देव ने होटल कर्मचारी पर जानलेवा हमले के लिए पिस्तौल उपलब्ध कराई थी। अदालत ने उसे 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। पुलिस प्रवक्ता यशपाल के अनुसार चंदावली निवासी अभिषेक होटल में कर्मचारी है। 20 मई को सुबह करीब 5:30 बजे वह अशोक और अन्य कर्मचारियों के साथ होटल पर मौजूद था। इसी दौरान कार में सवार 3 युवक वहां पहुंचे और ऑर्डर के बहाने अभिषेक को बुलाया। आरोप है कि कार के पास पहुंचते ही युवकों ने उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट शुरू कर दी। शिकायत के अनुसार कार की आगे वाली सीट पर बैठे युवक ने पिस्तौल निकालकर अभिषेक की सीने पर तान दी और गोली चलाने का प्रयास किया। जांच में सामने आया कि देव और रोहित दोस्त हैं। देव ने रोहित पिस्तौल उपलब्ध कराई थी। संवाद

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फरीदाबाद। करीब तीन माह पहले सेक्टर-12 कोर्ट मोड़ स्थित चंदीला फूड होटल के कर्मचारी पर पिस्तौल तानने के मामले में अपराध शाखा ऊंचा गांव की टीम ने आरोपी देव फोगाट निवासी फतेहपुर बिल्लोच को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर पहले से लड़ाई-झगड़े सहित 12 मामले दर्ज हैं।