{"_id":"6b099c7611273e644308f542","slug":"video-faridabad-massive-fire-breaks-out-in-a-transformer-in-dabua-colony-2026-11-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"फरीदाबाद: डबुआ कॉलोनी के ट्रांसफार्मर में लगी भयंकर आग, केबल हुई राख","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फरीदाबाद डबुआ कॉलोनी में चुंगी नंबर 17 के पास ट्रांसफार्मर में लगी भयंकर आग। ट्रांसफार्मर की सारी केबल जलकर हुई राख यहां पर एक धोखे लगाने वाली दुकानदार ने बताया कि इसमें पहले भी चिंगारियां निकलती थी लेकिन बिजली कर्मचारी आते थे उसको ठीक करके चले जाते थे। लेकिन आज अचानक इसमें चिंगारी निकली और आग ने पूरी ट्रांसफार्मर को चपेट में ले लिया जिसके कारण ट्रांसफार्मर की सारी केबल जल कर राख हो गई।

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