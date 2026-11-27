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फरीदाबाद में जीआरपी के 35 पुलिसकर्मियों को साइबर अपराध की जांच का प्रशिक्षण

Digvijay Singh

Updated Fri, 27 Nov 2026 07:56 PM IST Updated Fri, 27 Nov 2026 07:56 PM IST







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फरीदाबाद में जीआरपी के 35 पुलिसकर्मियों को साइबर अपराध की जांच का प्रशिक्षण दिया गया। गृह मंत्रालय से आए विशेषज्ञ ने बताए साइबर ठगी के मामलों की जांच और आरोपियों तक पहुंचने के तरीके। ... और पढ़ें

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