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फरीदाबाद सेक्टर 12 लघु सचिवालय पर वोट संरक्षण दिवस को लेकर विभिन्न कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी इकट्ठे होकर चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारी का कहना है कि अगर सरकार ने ज्ञानेश कुमार को चुनाव आयुक्त पद से नहीं हटाया तो हम इसका विरोध कर शहर के चौक चौराहों पर प्रदर्शन करेंगे और कॉलोनियों में घर-घर जाकर लोगों को जागरूक करेंगे।

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