Hindi News
›
Video
›
Delhi NCR
›
Faridabad News
›
Employee unions stage a protest at the Mini Secretariat in Sector 12, raising their voices for 'vote protection' and the fulfillment of pending demands.
{"_id":"6b093520b606b4e2c202b580","slug":"video-employee-unions-stage-a-protest-at-the-mini-secretariat-in-sector-12-raising-their-voices-for-vote-protection-and-the-fulfillment-of-pending-demands-2026-11-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"सेक्टर-12 लघु सचिवालय में कर्मचारी संगठनों का प्रदर्शन, 'वोट संरक्षण' और लंबित मांगों को लेकर उठाई आवाज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
सेक्टर-12 लघु सचिवालय में कर्मचारी संगठनों का प्रदर्शन, 'वोट संरक्षण' और लंबित मांगों को लेकर उठाई आवाज
फरीदाबाद सेक्टर 12 लघु सचिवालय पर वोट संरक्षण दिवस को लेकर विभिन्न कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी इकट्ठे होकर चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारी का कहना है कि अगर सरकार ने ज्ञानेश कुमार को चुनाव आयुक्त पद से नहीं हटाया तो हम इसका विरोध कर शहर के चौक चौराहों पर प्रदर्शन करेंगे और कॉलोनियों में घर-घर जाकर लोगों को जागरूक करेंगे।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।