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फरीदाबाद। गांव बादशाहपुर के राजस्व क्षेत्र में बुधवार को अवैध फार्महाउस कॉलोनी के खिलाफ तोड़फोड़ अभियान चलाया गया। करीब 16 एकड़ क्षेत्र में विकसित की जा रही अनधिकृत कॉलोनी में कार्रवाई करते हुए 10 डीपीसी, दो चारदीवारी, तीन गार्ड रूम और मिट्टी से बनाए गए सड़क नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान अवैध निर्माण और कॉलोनी विकसित करने के प्रयासों को हटाया गया। अधिकारियों के अनुसार, क्षेत्र में बिना अनुमति किए गए निर्माण के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। मौके पर तोड़फोड़ अभियान की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी कराई गई।

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