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फरीदाबाद: दशहरा मैदान में रावण, मेघनाथ और कुंभकरण के पुतले तैयार, देखने उमड़े लोग

अनुज कुमार

Updated Mon, 19 Oct 2026 07:28 PM IST Updated Mon, 19 Oct 2026 07:28 PM IST







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फरीदाबाद एनआईटी स्थित दशहरा मैदान में रावण मेघनाथ व कुंभकरण के पुतले को तैयार किया गया है और अब इनके मुखेटे जोड़कर इनको खड़ा किया जाएगा उसकी तैयारी में जुटे हुए हैं कारीगर और यहां पर इनके पुतले देखने के लिए लोगों को भी भीड़ लगी है। ... और पढ़ें

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