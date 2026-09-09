फरीदाबाद में दर्दनाक सड़क हादसा: 14 वर्षीय किशोर प्रिंस की मौत, जेसीबी ने कुचला

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फरीदाबाद के डबुआ-पाली रोड पर मंगलवार दोपहर हुए सड़क हादसे में 14 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। मेवला महाराजपुर निवासी प्रिंस कुमार अपने पिता अजीत यादव के साथ बाइक पर गैस सिलेंडर भरवाने जा रहा था। भांखरी के पास हादसा होने के बाद प्रिंस सड़क पर गिर गया और पीछे से आ रही जेसीबी मशीन की चपेट में आ गया।

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