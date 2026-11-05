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50 लाख के डीजल गबन मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने आरोपों को बताया निराधार

Digvijay Singh

Updated Thu, 05 Nov 2026 06:39 PM IST Updated Thu, 05 Nov 2026 06:39 PM IST







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फरीदाबाद में 50 लाख का डीजल गबन मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. जयंत आहूजा ने आरोपों को बताया निराधार। कहा- सालाना 22 एंबुलेंस का खर्चा करीब 55 लाख हैं, तो 50 लाख का गबन कैसे हो सकता है। ... और पढ़ें

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