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फरीदाबाद में कुत्ते को डंडे से बुरी तरह पीटा, सीसीटीवी में कैद घटना

Vijay Singh Pundir

Updated Fri, 13 Nov 2026 01:49 PM IST Updated Fri, 13 Nov 2026 01:49 PM IST







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फरीदाबाद के एनआईटी स्थित संजय एन्क्लेव की गली नंबर-6 में एक व्यक्ति द्वारा बेजुबान कुत्ते को डंडे से बुरी तरह पीटने का मामला सामने आया है। पूरी घटना गली में मकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ... और पढ़ें

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